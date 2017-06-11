Написать две статьи

$6
РерайтингЗавершен3 заявки160 просмотров
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Тема: детская посуда, рюкзаки адидас

объем каждой: 2к+

текст.ру 100%

7 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anna_Igorevna_
Анна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$6
1 день
Отличный копирайтинг
Отличный во всех смыслах заказчик!
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