Рерайт диплома эконом тематики 17000 симв, 10стр

Добрый день, требуется статьи на тему "бизнес идеи", например, как открыть магазин по продаже цветов. Обязательно: грамотность, без ошибок/опечаток, без воды, структурированный текст. Объем: от 3000 до 5000 з.б.п. Уникальность: не менее 90% по Etxt/Advego. Стоимость: 50 за статью (первая ...