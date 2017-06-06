Рерайт текста 60 000 знаков. Тема услуга трезвый водитель.

Рерайт Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару. В описании сохраняем структуру и название абзацев. Содержание текста: В тексте ответить на следующие вопросы: 1. Характеристики массажера (как выглядит, основные функции) 2. Чем ...
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Нужно сделать рерайт текста на тему услуга трезвый водитель.
Объем 60 000.
Цена 40 р за 1000 збп.
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