Рерайт сайта

Рерайт Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару. В описании сохраняем структуру и название абзацев. Содержание текста: В тексте ответить на следующие вопросы: 1. Характеристики массажера (как выглядит, основные функции) 2. Чем ...