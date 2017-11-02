Рерайт сайта

РерайтингЗавершен10 заявок189 просмотров
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Есть сайт тематики мобильная рекламная сеть, дизайн уникальный, текст скопирован с конкурента. Нужно качественно отрерайтить весь текст на сайте.

7 лет назад
innotech
Андрей 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$35
3 дня
Задача выполнена качественно, в срок, рекомендую.
Спасибо - всё отлично!
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