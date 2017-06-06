Рерайт статей

$44
РерайтингЗакрыт14 заявок219 просмотров
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Темы статей для рерайтинга

  • Как выбрать клинику для имплантации зубов
  • Как правильно ухаживать за своим зубными протезами
  • Чем чревато отсутствие зубов? (искривление прикуса, головые боли, пищеварение итп)
  • Имплантация зубов за и против.
  • История имплантации зубов
  • Методы имплантации зубов
  • Мифы и факты об имплантации
  • Показания и противопоказания при имплантации зубов
  • Минусы классической имплантации
  • Что такое имплантация All-on-4
Требования к статьям:

  • 5000 символов
  • Стоимость 50 руб за 1000 символов
  • Исходники надо искать cамим
  • 100% уникальность по text.ru
  • Статьи должны быть грамотные
  • Вы можете взять 1-2 или несколько статей
7 лет назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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