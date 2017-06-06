Рерайт статей

Рерайт Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару. В описании сохраняем структуру и название абзацев. Содержание текста: В тексте ответить на следующие вопросы: 1. Характеристики массажера (как выглядит, основные функции) 2. Чем ...
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Темы статей для рерайтинга
- Как выбрать клинику для имплантации зубов
- Как правильно ухаживать за своим зубными протезами
- Чем чревато отсутствие зубов? (искривление прикуса, головые боли, пищеварение итп)
- Имплантация зубов за и против.
- История имплантации зубов
- Методы имплантации зубов
- Мифы и факты об имплантации
- Показания и противопоказания при имплантации зубов
- Минусы классической имплантации
- Что такое имплантация All-on-4
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