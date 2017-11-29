Эксплуатационные характеристики дымоходных систем

Добрый день,

Молодой и амбициозной компании необходимо разработать эксплуатационные характеристики на наш продукт - дымоходные трубы. В интернете их масса, и нам бы хотелось не выдумывать велосипед, а прописать на основании уже существующих у других производителей свои уникальные тексты, схемы и картинки.

Во вложении пример.