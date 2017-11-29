Эксплуатационные характеристики дымоходных систем

РерайтингЗавершен5 заявок138 просмотров
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Добрый день,

Молодой и амбициозной компании необходимо разработать эксплуатационные характеристики на наш продукт - дымоходные трубы. В интернете их масса, и нам бы хотелось не выдумывать велосипед, а прописать на основании уже существующих у других производителей свои уникальные тексты, схемы и картинки.

Во вложении пример.

7 лет назад
Stalar
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
umid_filosof
Умид 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$16
4 дня
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