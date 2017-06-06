Приветствую!

Требуется рерайтер на туристический проект. Нужно, чтобы вы отлично разбирались в этой теме, оперативно писали новости сразу же после их появления на других сайтах.

В заявке укажите ваш опыт и знания в этой тематике.

В какое время вы будете онлайн (для оперативного выполнения заданий).

Оплата - 20 руб. за 1000 символов.