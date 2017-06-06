Рерайтер на проект о терроризме, политике и смежных темах

РерайтингЗакрыт45 заявок1363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Требуется рерайтер на информационный ресурс о терроризме. Нужно, чтобы вы отлично разбирались в этой теме, оперативно писали новости сразу же после их появления на других сайтах.

В заявке укажите ваш опыт и знания в этой тематике.

В какое время вы будете онлайн (для оперативного выполнения заданий).

Оплата - 30 руб. за 1000 символов.

5 лет назад
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт статей

    $44

    [b]Темы статей для рерайтинга[/b] [list][*]Как выбрать клинику для имплантации зубов [*]Как правильно ухаживать за своим зубными протезами [*]Чем чревато отсутствие зубов? (искривление прикуса, головые боли, пищеварение итп) [*]Имплантация зубов за и против. [*]История имплантации зубов [*]Методы имплантации зубов [*]Мифы и факты об ...

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт

    Рерайт Описание уже присутствует, поэтому нужно будет сделать рерайт, опираясь на имеющийся текст и характеристики к товару. В описании сохраняем структуру и название абзацев. Содержание текста: В тексте ответить на следующие вопросы: 1.      Характеристики массажера (как выглядит, основные функции) 2.      Чем ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Эксплуатационные характеристики дымоходных систем

    Добрый день, Молодой и амбициозной компании необходимо разработать эксплуатационные характеристики на наш продукт - дымоходные трубы. В интернете их масса, и нам бы хотелось не выдумывать велосипед, а прописать на основании уже существующих у других производителей ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт сайта

    Есть сайт тематики мобильная рекламная сеть, дизайн уникальный, текст скопирован с конкурента. Нужно качественно отрерайтить весь текст на сайте.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт текстов на маникюрную тематику

    Нужно написать на сайт [url=http://canni-professional.com.ua/]canni-professional.com.ua...[/url], тексты для описания рубрик сайта. Текст 1000 знаков без пробелов, 4 разы должно упоминаться с брендом название рубрики в тексте. Оплата за 1000 символов — 12 грн. Уникальность должна быть 95%. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад