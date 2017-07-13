Рерайт статья про продвижение бренда.

РерайтингЗавершен5 заявок180 просмотров
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Статья целью которой является доказать что брендирование (продвижение бренда) в интернете повышают продажи в онлайн и офлайн!

Найти интервью успешных бизнесменов (известных и не средней руки), исследования крупных маркетинговых кампаний, статьи в уважаемых изданиях. Где приводится доказательства повышения продаж после брендирования (продвижение бренда) компании. 

  • Уникальность от 80%
  • Символов от 2500 до как получится.
  • Плачу 500 р/статья
  • Оформить в ворде
  • Картинки отдельным архивом
  • Четкое разбиение статьи на логические абзацы
  • Обязательно упоминать имена и ссылки на источники.
  • Идеально находить источники где срок от начала работ до измеримого результата около года.
  • Указывать цифры - на сколько поднялись продажи, искать источники с цифрами
  • По возможности нарисовать графики
  • Из этой статьи выберу несколько вариантов для подробного описания как кейсов (это будет оплачиваться дополнительно)
Оплата по факту - плачу всегда смотри отзывы.
7 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Сделал. Все замечания учел и реализовал. Работаем дальше
Не первый раз работаю с Андреем, только положительный опыт.
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