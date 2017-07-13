Рерайт статья про продвижение бренда.

Имеется два путеводителя - один на рус, другой на анг языках, требуется написать рерайт некоторых достопримечательностей для информационного туристического портала на русском и англ языках Объем каждой описательной части достопримечательности составляет примерно от 100 до 800 символов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья целью которой является доказать что брендирование (продвижение бренда) в интернете повышают продажи в онлайн и офлайн!
Найти интервью успешных бизнесменов (известных и не средней руки), исследования крупных маркетинговых кампаний, статьи в уважаемых изданиях. Где приводится доказательства повышения продаж после брендирования (продвижение бренда) компании.
- Уникальность от 80%
- Символов от 2500 до как получится.
- Плачу 500 р/статья
- Оформить в ворде
- Картинки отдельным архивом
- Четкое разбиение статьи на логические абзацы
- Обязательно упоминать имена и ссылки на источники.
- Идеально находить источники где срок от начала работ до измеримого результата около года.
- Указывать цифры - на сколько поднялись продажи, искать источники с цифрами
- По возможности нарисовать графики
- Из этой статьи выберу несколько вариантов для подробного описания как кейсов (это будет оплачиваться дополнительно)
- Похожие заказы
- Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать рерайт статей о дизайне интерьера, Пример: https://www.houzz.ru/ideabooks/57495982/list/nayti-i-zamenity-11-elementov-kotorye-delayut-vash-interyer-proshche?m_refid=ru-ptr-reg-lj-stories-3-57495982 Статьи по 3-5 тысяч знаков, в количестве 7-10 штук Интересует цена и сроки за одну статью.Завершен6 лет назад
- $25
Имеются ключевые слова для которых требуются статьи по 2 тыс. знаков. Всего 17 ключевых слов на разные темы. Задача найти любую понравившуюся вам тематическую статью и сделать рерайт с вхождением ключевого слова. Главное требование - ...Завершен7 лет назад
- $22
55т. збп., нужно 70+% оригинальности. рерайт нужно сделать до 9 утра по мск., можно разбить на 2х-3х человек.Завершен6 лет назад
Требуется качественный рерайт на английском языке. Тематика – онлайн казино. Текст в прикрепленном файле (24 000 символов без пробелов). Любителей халтурить прошу проходить мимо. Оплата только на карту ПриватБанка – 2000 гривен, другие варианты просьба ...Завершен7 лет назад
Уникальность должна быть от 95% Текст: [code]Что требуется для того, чтобы немного похудеть и обрести стройную форму? Правильное питание и один час в день для занятий фитнесом в домашних условиях. Создайте собственный мини-спортзал: коврик для фитнеса, фитбол, хула-хуп, ...Завершен7 лет назад
Требуется повысить оригинальность текстов, переписать их своими словами так, чтобы общий смысл не изменился, приветствуется отличное владение письменной речью,Рерайтинг31 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Требуется выполнить рерайт небольших текстов с исходником, 30 руб./1000 знаков. Подробности - исполнителю.Рерайтинг3 исполнителяЗавершен7 лет назад
2500 - 3000 симв. / 20 шт. с картинкой. Мы металлоторгующая компания - нужны описания крупнейших Российских производителей. Список дадим.Закрыт7 лет назад
Требуется сделать рерайт таблиц с описанием неисправностей мобильных телефонов и методами ремонта. В среднем одна таблица состоит из 20 видов неисправностей, для каждой 1-4 предложения описания. Нужно просто сделать рерайт, при этом использовать максимум терминов ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад