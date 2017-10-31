2 письма для рассылки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен9 заявок145 просмотров

Здравствуйте. Надо написать 2 письма для e-mail рассылки, тематика Форекс.

8 лет назад
Roben
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Rider23
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Исполнитель все сделал как я хотел, написал хорошие тексты, рекомендую.
Отличный заказчик. Задачи ставит четко. Оплату производит вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rider23
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад