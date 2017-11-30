Составить "вкусное" коммерческое предложение

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Завершен4 заявки190 просмотров

Тематика: предоставление агентских услуг.

Тип: Документ, например PDF

С красивым оформлением. Информацию, цвета и логотип предоставлю после выбора исполнителя.

Срок исполнения - до 24 октября

8 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
3 дня
С работой справился
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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