В интернет магазин мебели для кафе и рестаранов надо написать описания разделов и главной страницы. В первую очередь будет около 15 статей по 2000 знаков. Главные требования: Без ошибок писатьПисать вменяемые тексты ...
Нужно прописать 10 офферов и 5 лид-магнитов
Нужно прописать 10 офферов и 5 лид -магнитов. Эти предложения нужны для сайта. Тема : школа благородных девиц. Обращение к родителям, что мы дадим отличное дополнительное образование (Психология семейных отношений, дефиле, столовый этикет, приготовление нескольких блюд, иммеджилогия, знакомство с макияжем) детям (13-17лет).
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