Нужно прописать 10 офферов и 5 лид-магнитов

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Нужно прописать 10 офферов и 5 лид -магнитов. Эти предложения нужны для сайта. Тема : школа благородных девиц. Обращение к родителям, что мы дадим отличное дополнительное образование (Психология семейных отношений, дефиле, столовый этикет, приготовление нескольких блюд, иммеджилогия, знакомство с макияжем) детям (13-17лет).

8 лет назад
dianalapina3
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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