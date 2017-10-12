Срочно! Написать продающий текст

Написать продающий текст для рекламной компании кредитной карты. В личку дам лендинг, где описаны все ее преимущества. Основная тема - 100 дней без % по кредиту. Нужен крутой текст, побуждающий оформить кредитную карту, с призывами к действию. Для ...
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