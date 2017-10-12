Текст для продающего письма

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Закрыт9 заявок170 просмотров

Здравствуйте! Нужен текст для продающего письма. Заготовка уже есть, но её нужно расширить и возможно что-то изменить согласно рекомендаций которые я предоставлю. Должно все уместиться на 1 листе. Какова примерная стоимость с расчетом на дальнейшее регулярное сотрудничество?

8 лет назад
Alexandertega
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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