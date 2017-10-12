40-50 инфопродуктов по психологии (3 коротких тезиса к каждому)

Требуется копирайтер, который коротко опишет 40-50 инфопродуктов. Список продуктов тут http://burkhan.ru/ (также идет во вложении). На самом деле на сайте курсов уже есть описания, но там описано слишком длинно. Вам нужно для каждого продукта написать 3 емких тезиса, например, продукт http://burkhan.ru/webinar20/ , 3 тезиса:

1. На вебинаре подробно освещается механизм формирования интимофобии.

2. Основная причина формирования интимофобии, как водится, кроется в детстве – в неадекватном поведении родителей!

3. Правильный порядок действий, чтобы неизбежно и с гарантией получить желаемый результат!

Нужен именно такой рерайт, чтобы получить квитессенцию в рамках 3-х тезисов. То есть будьте готовы внимательно перечитывать исходники, погружаться в них. В исходнике автор пишет от первого лица, вам нужно писать от третьего лица, как на примере выше. Также текст должен быть более ли менее уникальным, но на первом плане, именно продающие качества текста. Продажа должна идти не как навязывание "купи, и вся проблема решиться", а она должна быть поставлена через продажу экспертизы автора, например, в моем пример пункт 2, раскрывается этот момент.

Также в ютубе нужно будет найти минимум 3 видеоролика этого автора к каждому инфопродукту https://www.youtube.com/user/ctcburkhan и поставить на них ссылки, просто дайте ссылки на их страницы, у автора много видео есть на канале http://joxi.ru/82Qedwzf1ZDOb2 , нужно будет вам посмотреть эти ролики, хотя бы быстро и отобрать 3 наиболее интересные, связанные с темой инфопродукта. Эти ролики будут идти как сопровождение к продающему тексту. Брать видео со страницы описания курса с сайта http://burkhan.ru/ нельзя.

Очень хочется найти копирайтера неравнодушного к теме психологии, который будет погружаться в проблематику покупателей данных курсов и подберет для них нужные слова.

Напишите, сколько будет стоить описание 1 продукта с подбором видео, как уже сказал, всего порядка 40-50 продуктов. Оставляйте скайп.