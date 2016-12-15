Тексты для интернет магазина

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Закрыт16 заявок199 просмотров

Требуется ряд текстов для описания и некоторых товаров для магазина.

Адрес сайта - https://timofeyka.ru/

50 руб за тыс.зн без пробелов.

8 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров