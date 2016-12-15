Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок. Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей ...
Написать несколько статей на тему курсовых и дипломных работ
Требуется написать 3-4 статьи по теме написания студенческих работ на заказ
1 - плюсы заказа курсовой в компании а не на бирже (провести сравнение и выявить плюсы заказа работ в компании)
2 - рекламный текст про компанию для размещения на стороннем ресурсе
3 - пару статей для блога (необходимо сформировать тему по примеру и написать по ним статью)
Заявки фрилансеров
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