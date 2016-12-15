Написать несколько статей на тему курсовых и дипломных работ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок151 просмотр

Требуется написать 3-4 статьи по теме написания студенческих работ на заказ

1 - плюсы заказа курсовой в компании а не на бирже (провести сравнение и выявить плюсы заказа работ в компании)

2 - рекламный текст про компанию для размещения на стороннем ресурсе 

3 - пару статей для блога (необходимо сформировать тему по примеру и написать по ним статью)

8 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров