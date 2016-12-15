Написать несколько статей на тему курсовых и дипломных работ

Требуется написать 3-4 статьи по теме написания студенческих работ на заказ

1 - плюсы заказа курсовой в компании а не на бирже (провести сравнение и выявить плюсы заказа работ в компании)

2 - рекламный текст про компанию для размещения на стороннем ресурсе

3 - пару статей для блога (необходимо сформировать тему по примеру и написать по ним статью)