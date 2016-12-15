Нужно написать несколько обзоров на товары (и группы товаров) для блога интернет-магазина

Требования к обзорам:

– легкий для восприятия

– интересный

– "живой", не просто перечисление характеристик, а именно мнение человека

– грамотность, уникальность, объем - все стандартно

– желательно 2-3 изображения

От Вас потребуется показать тестовый обзор на любой товар или категорию товаров по тематике "Бытовая техника" или близкой.

При ответе на заказ - сразу прикрепляйте свой текст с примером

Стоимость обсуждается