Несколько обзоров на товары

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Закрыт8 заявок157 просмотров

Нужно написать несколько обзоров на товары (и группы товаров) для блога интернет-магазина

Требования к обзорам:

– легкий для восприятия

– интересный

– "живой", не просто перечисление характеристик, а именно мнение человека

– грамотность, уникальность, объем - все стандартно

– желательно 2-3 изображения

От Вас потребуется показать тестовый обзор на любой товар или категорию товаров по тематике "Бытовая техника" или близкой.

При ответе на заказ - сразу прикрепляйте свой текст с примером

Стоимость обсуждается

8 лет назад
jorikbodya
Георгий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров