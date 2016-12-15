Написание текстов (укр, рус, en)

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Закрыт8 заявок158 просмотров

Потрібно скласти грамотні, оптимізовані тексти для сайту який буде продавати VPN доступи.

Тексти мають бути унікальні і підібрані для досягнення цілей в пошуковій видачі.

Оплата через приватбанк, тільки Україна.

8 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров