Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок. Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей ...
Написание текстов (укр, рус, en)
Потрібно скласти грамотні, оптимізовані тексти для сайту який буде продавати VPN доступи.
Тексти мають бути унікальні і підібрані для досягнення цілей в пошуковій видачі.
Оплата через приватбанк, тільки Україна.
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