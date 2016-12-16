Написание англоязычной речи на лингвистическую тему

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Закрыт5 заявок118 просмотров

Необходимо написать речь на английском языке. Тема: "Dialogue as a form of speech interaction in colloquial communication". Здесь необходимо раскрыть идею диалога в современной лингвистике, внедрить элемент сравнения диалогической речи в английском и русском языках. Вся библиография должна присутствовать в ссылках цитат и в конце речи (все по ГОСТу). Специфика текста научно-лингвистическая. Объем работы - 5 страниц формата А4 (не менее 15 минут при прочтении текста). Оригинальность не менее 80%, я лично буду проверять этот аспект.Вот примерный план речи:

Introduction

1. Concept of dialogue in modern linguistics

2. Features of colloquial communications

3. Dialogue as a form of speech interaction in colloquial communication

4. Dialogical intonations in English and Russian.

ConclusionsЦена за заказ - 2200 рублей.

8 лет назад
guest_14818427018016
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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