Ищу копирайтера для написания статей на блог о здоровье

Добрый день! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный здоровью.Надо будет писать статьи на тему здоровья внутренних органов, ментального здоровья и про народные методы лечения.Желательно мед.образование или чтобы вы разбирались в теме здоровья.Оплата 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будетразвиваться сайт, а это напрямую зависит от качества статей.Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по 15 штук в месяц размером от 4000 до 6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.