Добрый день, в данный момент занимаемся новой функцией для сайта знакомств, и необходимо составить креативные предложения. Что мужчина может предложить женщине чтобы она пошла именно с ним на свидание, в кино, на ужин ...
Ищу копирайтера для написания статей на блог о здоровье
Добрый день! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный здоровью.Надо будет писать статьи на тему здоровья внутренних органов, ментального здоровья и про народные методы лечения.Желательно мед.образование или чтобы вы разбирались в теме здоровья.Оплата 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того, как будетразвиваться сайт, а это напрямую зависит от качества статей.Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по 15 штук в месяц размером от 4000 до 6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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