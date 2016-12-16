Написать текст для посадочной страницы

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Закрыт7 заявок123 просмотра

1.     Нужен копирайт посадочной страницы для SEO продвижение

Грамотность высокая,

Важность высокая!

Текст должен быть:

·           Интересно написанным - Информационным – Полезным для клиента- Уникальным(минимум 90%).

·           Текст должен быть разделены на логические, последовательные абзацы. Каждый абзац должен иметь соответствующий излагаемой в нем информации Заголовок возможно с ключевым словом.

·           Объем 2000 знаков.

·           Ключевые слова в тексте должны встречается обязательно по 2 раза.

·           Ключевые слова нужно распределить равномерно по тексту

Содержать ключевые слова:

•       дед мороз и снегурочка на новый год, аниматоры

Менять склонения слово не желательно.

Слова должны, плавно вписаться в контекст.

Дэдлайн: 5 часов

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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