Добрый день! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный здоровью.Надо будет писать статьи на тему здоровья внутренних органов, ментального здоровья и про народные методы лечения.Желательно мед.образование или чтобы вы разбирались в теме ...
Срочно нужен копирайтер
Для выполнения заказа на 15 тыс. знаков нужен грамотный копирайтер. Тема - техническая. Примеры выполненных работ и опыт работы копирайтером - обязательны. Оплата 60р. за 1000 знакв б/п. Пишите в почту
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