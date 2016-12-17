Срочно нужен копирайтер

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Закрыт10 заявок257 просмотров

Для выполнения заказа на 15 тыс. знаков нужен грамотный копирайтер. Тема - техническая. Примеры выполненных работ и опыт работы копирайтером - обязательны. Оплата 60р. за 1000 знакв б/п. Пишите в почту 

8 лет назад
Kate79
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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