Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Необходимы тексты по 2000 знаков без пробелов-. Уникальность 90%.
Необходимы тексты (не менее 20 шт) по 2000 знаков без пробелов. Уникальность 90%. по 25 грн за 1 подобный текст. Для каждого текста передам ключивые слова.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу грамотного копирайтера для написания текстов в карточки интернет-магазина постельного белья, карточек 4100 шт., нужен только копирайтинг с ключевиками (пару штук), не менее 1000 знаков в одной карточке. Итого чуть более 4 млн. символов. От ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходим сео-копирайт для компании, занимающейся создание и продвижением сайтов в интернете, комплексным интернет-маркетингом. Статьи должны быть написаны с учетом духа компании. Просьба откликаться только тех, кто способен написать строгим деловым языком без ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Мне нужно написать текст для компьютерного сайта на тему "Как узнать какой антивирус установлен и его версию". Общее количество знаков без пробелов 1500-2500 Стоимость за 1000 знаков ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Тема: косметика, в контексте одного производителя Объем: 2к+ бп Укажите точную цену, пожалуйста.Завершен8 лет назад
- $26
Добрый день! Есть 15 статей по 2000 знаков б/п, оплата 720грн на карту приват 24! Нужен грамотный взрослый человек с опытом!Копирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер для написание текстов на страницы сайта. Сайт с кальянной продукцией.Завершен8 лет назад
Требуется помощь в написании описаний к товарам для творчества. Объем каждого описания: 300-500 знаков. Уникальность: 100% по text.ru Ключевые слова: использование запросов wordstat (как высоко-, так и низкочастотных) ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Для создания интернет-портала, полностью посвященному потолкам (пример: http://sdelaipotolok.ru/) ищу человека, хорошо разбирающегося в теме "Потолки", а именно: установка, виды, монтаж, натяжные потолки и т.п. Работа эксперта будет заключаться в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна познавательная, информативная статья на тему для чего нужно стирать ковры или что будет если не чистить ковёр, в чем опасность? Желательно больше конкретики, цифр, фактов. Нужно раскрыть тему, а дальше написать несколько слов ...Завершен8 лет назад