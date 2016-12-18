Необходимы тексты по 2000 знаков без пробелов-. Уникальность 90%.

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Закрыт14 заявок257 просмотров

Необходимы тексты (не менее 20 шт)  по 2000 знаков без пробелов. Уникальность 90%. по 25 грн за 1 подобный текст. Для каждого текста передам ключивые слова.

8 лет назад
guest_14820891502036
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров