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Копирайтер для блога (тематика мода, бьюти, образование в интернете)
Коллеги, добрый день!
Ищу для постоянного сотрудничества копирайтера для моего блога (тематика мода, бьюти, образование и зарботок в интернете)
Требование к кандидату:
- 100% грамотность;
- знание английского языка (так будет много переводного материала);
- интерес к модным трендам;
- высокая степень мотивации;
- аккуратность и пунктуальность;
- понимание основ сео-копирайтинга;
- интересное и понятное изложение материала БЕЗ воды;
Желательно наличие кошелька WEB MONEY для удобных взаиморасчетов.
Условия:
- 100 - 150 р за 1000 знаков без пробелов (при условии, что работа подготовлена согласно ТЗ, сдана в срок, без грамматических и орфографических ошибок, и без воды);
- В среднем 15 статей в месяц объемом от 5000 до 15 000 знаков (без пробелов); Т.е. в месяц у вас будет получаться около 15 - 20 т.р.
- Каждые 3 месяца бонус 3000 рублей за продуктивную работу.
- Своевременная оплата
Успешным кандидатам будет предложено тестовое задание, которое, при его успешном выполнении, будет оплачено по тарифу 50 р за 1000 знаков.
В ответ на вакансию напишите:
1. Короткий рассказ о себе, Вашем опыте работы. Сколько Вам лет.
2. Почему Вы решили писать на на тему моды.
3. Ссылки на ваши статьи на других сайтах. Либо прикрепляйте текст статей.
4. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.
P.S.: первый тест на внимательность В ответе на проект прошу написать фразу – "да я прочитал (а) и понимаю, что написано в описании проекта".
Мария.
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