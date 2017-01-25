Предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание. Примеры того что должно получиться (сайты не мои): https://ofigenno.com/zazhigatelnyi-tanec-policeyskih-v-lifte https://marketium.ru/kotyata-sfinksy/
Текст для сайта туристического центра
Добрый день!
Необходимо написать тексты для сайта Туристического центра
Разделы "О компании", возможно какие то услуги и описание одного тура (экскурсии).
Выбранный исполнитель
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