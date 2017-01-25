Текст для сайта туристического центра

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Завершен6 заявок119 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать тексты для сайта Туристического центра

Разделы "О компании", возможно какие то услуги и описание одного тура (экскурсии).

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$8
2 дня
Сотрудничаю с Галиной не первый раз, все отлично. Текст аккуратный, пожелания к правкам учтены.
Прекрасная тема. Терпеливый и грамотный заказчик, который понимает, что ему нужно. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад