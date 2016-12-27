Нужен автор на сайт для написания 4-х текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки148 просмотров

Добрый день!

Нужно написать 4 текста по 6000-7000 символов без пробелов.

Один текст нужно писать за 2-4 дня. 

Оплата: 50 руб - 1000 символов без пробелов.

8 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$7
16 дней
Хороший автор. Пишет грамотно и уникально + всегда в оговоренные сроки, что очень важно! Я очень рада, что нашла Вас, Оксана!
Благодарю за работу над интересным проектом! Сотрудничеством довольна: грамотно составленное ТЗ, возможность усовершенствовать свои навыки, оперативная проверка и быстрая оплата. И отдельное спасибо за лояльное отношение!

Заявки фрилансеров

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад