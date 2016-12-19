Оставить отзыв для продукта на Amazon.com

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Закрыт1 заявка93 просмотра

1. Иметь активный акаунт (совершались покупки в течение года на сумму не менее 50 долл) на Amazon.com

2. заходите на амазон

выбираете ссылку из темы (высылается исполнителю)

заходите в ревью 

делаете новое ревью 

ставите 5 звезд 

оставляете текст из темы (высылается исполнителю)

3. Лайкните любые два три чужих отзыва на 5 звезд "Was this review helpful to you? - YES"

нажмите "NO" на отзывы с 1 и 2 звездами

8 лет назад
guest_14821437687025
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров