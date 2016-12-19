Нужны копирайтеры для сайта (Статьи о сексе)

Для долгосрочного сотрудничества нужны креативные, ответственные и хорошо разбирающийся в вопросах секса копирайтеры для развития и наполнения сайта www.medow.ru статьями. В ваши обязанности будут входить следующие задачи:

Подбор тем для написания статей;

Написание этих статей и оформление (по определенным правилам и шаблонам);

Публикация этих статей на сайте.

Более подробно о требованиях и технологии создания статей для сайта вы можете узнать по этой ссылке http://www.medow.ru/metodichka

Необходимые качества копирайтера:

1. Быть в теме секса. Иметь желание постоянно развивать свои знания в этой сфере.

2. Ответственность, креативность, желание работать и зарабатывать.

Необходимые навыки копирайтера:

1. Грамотность, умение писать содержательные и интересные статьи.

2. Минимальные навыки работы с Фотошопом (изменить размер, изменить качество, работа со слоями, обвести и вырезать, наложить тень).

Ваш заработок:

Будет всецело зависеть от объема созданного вами контента и его качества. За каждую статью я буду рассчитываться по нижеприведенной тарифной сетке где будет учитываться объем статьи (количество знаков) и количество используемых фото.

Плюс в конце каждого месяца планирую делать поощряющие премии на основании прироста посещаемости созданных вами страниц.

Плачу на WebMoney постатейно. Написали статью, сдали по ней отчет - я рассчитался.

======= Статьи формата "Статья" ======================

Написание текста (формат "Cтатьи"): 0,8 $/1к знаков(бп)

Поиск и подготовка фото: 0,05 $/шт

Написание Title и Alt к картинкам: 0,4 $/1к знаков(бп)

Создание привьюшки: 0,4 $/шт

К примеру статья: http://www.medow.ru/muzhchiny-tochka-g-gde-naxoditsya-i-kak-ee-najti.html

Написание текста (формат "Статьи"): 12,84 х 0,8 $/1к знаков(бп) = 10,27$

Поиск и подготовка фото: 0,05 $/шт) = 12 х 0,05 = 0,6$

Написание Title и Alt к картинкам: 1,5 х 0,4 $/1к знаков(бп) = 0,6$

Создание привьюшки: 0,4 $/шт

Стоимость статьи: 12,27 + 0,6 + 0,6 + 0,4 = 13,87$

======= Статьи формата "Фото" ========================

Написание текста (формат "Фото"): 0,4 $/1к знаков(бп)

Поиск и подготовка фото: 0,05 $/шт

Написание Title и Alt к картинкам: 0,4 $/1к знаков(бп)

Создание привьюшки: 0,4 $/шт

К примеру статья: http://www.medow.ru/foto-missionerskaya-poza-v-19-variantax-foto.html

Написание текста (формат "Фото"): 2,6 х 0,4 $/1к знаков(бп) = 1,04$

Поиск и подготовка фото: 0,05 $/шт) = 19 х 0,05 = 0,95$

Написание Title и Alt к картинкам: 2,08 х 0,4 $/1к знаков(бп) = 0,83$

Создание привьюшки: 0,4 $/шт

Стоимость статьи: 1,04 + 0,95 + 0,83 + 0,4 = 3,22$

Большая просьба, внимательно читать техническое задание http://www.medow.ru/metodichka прежде чем оставлять заявку.

Итак, если вам эта тема по душе и вы готовы со всей серьезностью взяться за это работу оставляйте свои предложения. От Вас хотелось бы услышать доводы почему именно вы справитесь с этой работой лучше чем все остальные. Также для того чтоб я не тратил свое время на несерьезных и невнимательных людей прошу в конце своего предложения с абзаца писать "C подробным ТС ознакомлен".