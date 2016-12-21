Предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание. Примеры того что должно получиться (сайты не мои): https://ofigenno.com/zazhigatelnyi-tanec-policeyskih-v-lifte https://marketium.ru/kotyata-sfinksy/
Ищется копирайтер на медицинскую тематику
Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично.
Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.
Заявки фрилансеров
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