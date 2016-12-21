Ищется копирайтер на медицинскую тематику

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок177 просмотров

Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично. 

Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.

8 лет назад
kudros
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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