Ищется копирайтер на медицинскую тематику

Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично.

Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.