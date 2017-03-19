Необходимо составить коммерческое предложение для привлечения корпоративных клиентов для отдыха в пансионате на Черноморском побережье.
20 статей на тему Viber
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать 20 статей на тему Viber, это может быть перевод с иностранного языка, копирайт или глубокий рерайт. Статьи должны быть поучительные, то есть Как установить вайбер, или как скачать вайбер, почему не работает вайбер. Уникальность не ниже 95% Знаков минимум 1200 б/п.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $1
Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично. Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: одежда, в контексте производителя из Украины. Объем: 2к+ бп Укажите точную цену за статью, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно написать профессинальную статью в одну страничку о политике и, о господствующих из игроков государств на мировой арене. 5$. Далее условия к испонителю не размещать материал в виде портфолио без разрешения на то, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно написать 4 текста по 6000-7000 символов без пробелов. Один текст нужно писать за 2-4 дня. Оплата: 50 руб - 1000 символов без пробелов.Завершен8 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества нужны креативные, ответственные и хорошо разбирающийся в вопросах секса копирайтеры для развития и наполнения сайта www.medow.ru статьями. В ваши обязанности будут входить следующие задачи: Подбор тем для написания статей;Написание этих ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно составить несколько описаний для фильмов, игр, программ, рецептов. 0,4 - 0,7 доллара за 1000 символов в зависимости от типа материала. Подробности при разговоре в скайпе.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Иметь активный акаунт (совершались покупки в течение года на сумму не менее 50 долл) на Amazon.com 2. заходите на амазон выбираете ссылку из темы (высылается исполнителю) заходите в ревью делаете ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $9
нужно сделать 7 шт по 1,8 кз. срок - вторник, 9,00 по киеву. уник от 90% по адвего нужны авторы желательно с опытом подобной работы. прошу примеры в портфолио или хотя бы теме, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо написать тексты для сайта Туристического центра Разделы "О компании", возможно какие то услуги и описание одного тура (экскурсии).Завершен8 лет назад