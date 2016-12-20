Статья

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок114 просмотров

Здравствуйте, нужно написать  профессинальную статью в одну страничку о политике и, о господствующих из игроков государств на мировой арене. 5$.

Далее условия к испонителю не размещать материал в виде портфолио без разрешения на то, самих заказчиков.

Остальные подробности при сотрудничестве .

8 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров