Ищем копирайтера на сайт о праве

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки360 просмотров

Здравствуйте друзья.

Ищем хорошего и ответственного копирайтера на сайт о праве. Нужно будет писать о жилищном праве, наследственном, налоговом, семейном, уголовном, трудовом и т.д. Желательно, чтобы у вас было образование в этой нише.

Нужно будет писать по 30 статей в месяц примерно по 7 000-8 000 символов каждая. Сразу с публикацией на сайт и оформлением статьи. Как добавлять на сайт статью мы обучим само собой.

З/п в месяц примерно 12000 рублей + 10% от дохода сайта. Занятость примерно 1,5-2 часа в день.

8 лет назад
boricov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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