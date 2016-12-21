Ищем копирайтера на сайт о праве

Здравствуйте друзья.

Ищем хорошего и ответственного копирайтера на сайт о праве. Нужно будет писать о жилищном праве, наследственном, налоговом, семейном, уголовном, трудовом и т.д. Желательно, чтобы у вас было образование в этой нише.

Нужно будет писать по 30 статей в месяц примерно по 7 000-8 000 символов каждая. Сразу с публикацией на сайт и оформлением статьи. Как добавлять на сайт статью мы обучим само собой.

З/п в месяц примерно 12000 рублей + 10% от дохода сайта. Занятость примерно 1,5-2 часа в день.