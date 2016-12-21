Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...
Требуются автора на различные тематики
Расширяем количество проектов, поэтому требуются новые автора на одну из следующих тематик:
- юриспруденция (штрафы гибдд, алименты...)
- кредитирование и бухгалтерия
- водоотведение и отопление
- виноделие
Требования:
- Вы должны ориентироваться в выбранной тематике. Если есть статьи, образование или опыт работы в данной сфере – описывайте в заявке
- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.
- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов в неделю.
- Умение работать по инструкции.
Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.
Ищу авторов на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.
Оплата и объем:
Средний объем статьи 7к символов.
Оплата от 60 рублей за 1к сбп и выше в зависимости от тематики и замечаний редактора.
Выплаты на кошелек Вебмани, Яндекс.Денбги после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани. Первые статьи по предоплате.
Если нету примера готовых работ по теме – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.
Имейте в виду, что в последующем сдача работ строго через ЦМС Вордпресс.
Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию для авторов и только потом подавать заявку.
П.С. Подача заявки на вакансию абсолютно бесплатна, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!
Заявки фрилансеров
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