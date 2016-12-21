Требуются автора на различные тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок400 просмотров

Расширяем количество проектов, поэтому требуются новые автора на одну из следующих тематик:

- юриспруденция (штрафы гибдд, алименты...)

- кредитирование и бухгалтерия

- водоотведение и отопление

- виноделие

Требования: 

- Вы должны ориентироваться в выбранной тематике. Если есть статьи, образование или опыт работы в данной сфере  – описывайте в заявке

- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.  

- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов  в неделю. 

- Умение работать по инструкции. 

Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.  

Ищу авторов на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.

Оплата и объем:  

Средний объем статьи 7к символов.  

Оплата от 60 рублей за 1к сбп и выше в зависимости от тематики и замечаний редактора. 

Выплаты на кошелек Вебмани, Яндекс.Денбги после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани.  Первые статьи по предоплате.

Если нету примера готовых работ по теме  – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.  

Имейте в виду, что в последующем сдача работ  строго через ЦМС Вордпресс. 

Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию для авторов и только потом подавать заявку.

П.С. Подача заявки на вакансию абсолютно бесплатна, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!

WordPress
8 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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