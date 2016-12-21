Требуются автора на различные тематики

Расширяем количество проектов, поэтому требуются новые автора на одну из следующих тематик:

- юриспруденция (штрафы гибдд, алименты...)

- кредитирование и бухгалтерия

- водоотведение и отопление

- виноделие

Требования:

- Вы должны ориентироваться в выбранной тематике. Если есть статьи, образование или опыт работы в данной сфере – описывайте в заявке

- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.

- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов в неделю.

- Умение работать по инструкции.

Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.

Ищу авторов на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.

Оплата и объем:

Средний объем статьи 7к символов.

Оплата от 60 рублей за 1к сбп и выше в зависимости от тематики и замечаний редактора.

Выплаты на кошелек Вебмани, Яндекс.Денбги после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани. Первые статьи по предоплате.

Если нету примера готовых работ по теме – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.

Имейте в виду, что в последующем сдача работ строго через ЦМС Вордпресс.

Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию для авторов и только потом подавать заявку.

П.С. Подача заявки на вакансию абсолютно бесплатна, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!