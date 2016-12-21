Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...
Статья "Концепции современного естествознания"
Нужно написать статью на тему "Концепции современного естествознания"
Объем от 5.000 знаков б/п до 7.000
Крайний срок 23.12
Спасибо.
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