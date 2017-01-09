Контент для сайта агентства недвижимости

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок189 просмотров

Около 22 статей общим количеством на 30 000 символов.

Сайт только создается. Это контент на основные разделы. СЕО-копирайтинг.

Необходим опыт написания статей именно по недвижимости. Без примеров не рассматриваю предложения. Необходимо иметь возможность писать грамотным взрослым языком без улулюшечек и няшечек с по-взрослому поставленными речевыми оборотами.

Написание статей
8 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
8 лет назад
$25
4 дня
Хорошие тексты по невысокой стоимости. Рекомендую.
Спасибо. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
8 лет назад

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