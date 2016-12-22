Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...
Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на блог
Здравствуйте друзья.
Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога: создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете.
Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и способах заработка в интернете.
Для начала буду платить 40-50 руб за 1000 знаков. Если контент будет качественным, то и больше (договоримся). Все будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременную оплату гарантирую. Работой вы будете обеспечены на несколько лет вперед.
Статьи нужно будет писать по 10-15 штук в месяц по 4000–6000 знаков.
Все остальные вопросы порешаем в личной переписке.
Жду ваших предложений.
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