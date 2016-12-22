Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на блог

Здравствуйте друзья.

Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога: создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете.

Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и способах заработка в интернете.

Для начала буду платить 40-50 руб за 1000 знаков. Если контент будет качественным, то и больше (договоримся). Все будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременную оплату гарантирую. Работой вы будете обеспечены на несколько лет вперед.

Статьи нужно будет писать по 10-15 штук в месяц по 4000–6000 знаков.

Все остальные вопросы порешаем в личной переписке.

Жду ваших предложений.