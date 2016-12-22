Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на блог

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок280 просмотров

Здравствуйте друзья. 

Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога:  создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете. 

Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и способах заработка в интернете.

Для начала буду платить 40-50 руб за 1000 знаков. Если контент будет качественным, то и больше (договоримся). Все будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременную оплату гарантирую. Работой вы будете обеспечены на несколько лет вперед. 

Статьи нужно будет писать по 10-15 штук в месяц по 4000–6000 знаков.

Все остальные вопросы порешаем в личной переписке. 

Жду ваших предложений.

WordPressНаписание статей
8 лет назад
sergpol40
Сергей 
75 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров