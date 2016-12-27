Требуется копирайт - тематика собаки

Здравствуйте, требуется написать 6 текстов для питомника. В среднем текст 5000 символов без пробела.

Есть готовые старые статьи. Можно на основе их сделать глубокий рерайт, но надо будет вписать нужные ключи.

Просто встаивть ключи и сделать поверхностный рерайт не подойдет.

Оплата 50wmr за 1000 без пробела.

От вас пример вашей работы. Подойдет одна самая хорошая статья, желательно зоо-тематики.