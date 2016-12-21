Написать тексты на сайт

Здравствуйте друзья. Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога: создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете. Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и способах заработка ...