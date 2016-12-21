Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...
Написать тексты на сайт
Необходимо написать тексты на сайт. Большой объем.
Оплата - до 2$/1000 знаков.
Просьба выполнить тестовое задание (прикреплено).
Тестовый текст не будет размещен на сторонних ресурсах (т.е. является вашей собственностью) и нужен для отбора подрядчика.
Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
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