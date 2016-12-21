Написать тексты на сайт

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Закрыт15 заявок291 просмотр

Необходимо написать тексты на сайт. Большой объем. 

Оплата - до 2$/1000 знаков.

Просьба выполнить тестовое задание (прикреплено).

Тестовый текст не будет размещен на сторонних ресурсах (т.е. является вашей собственностью) и нужен для отбора подрядчика.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

8 лет назад
be-smile
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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