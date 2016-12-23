Здравствуйте, требуется написать 6 текстов для питомника. В среднем текст 5000 символов без пробела. Есть готовые старые статьи. Можно на основе их сделать глубокий рерайт, но надо будет вписать нужные ключи. Просто встаивть ...
Фрилансеры с аккаунтом на irecommend
Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы.
Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы.
Разовая подработка, оплата за отзыв.
Выбранный исполнитель
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