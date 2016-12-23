Фрилансеры с аккаунтом на irecommend

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Завершен1 заявка101 просмотр

Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы.

Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы. 

Разовая подработка, оплата за отзыв. 

8 лет назад
Alikarium
Катерина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vedmo4ka_AYE
Светлана 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Быстро и качественно сделала работу. Рекомендуем.
Удобно работать и она быстро оплатила работу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vedmo4ka_AYE
Светлана 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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