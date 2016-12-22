Независимый обзор жилого комплекса

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры! 

Требуется автор для подготовки независимого обзора объекта недвижимости (жилой комплекс в городе Санкт-Петербург). 

Требования к кандидату: грамотность и внимательность прежде всего; ответственность; исполнительность; умение работать с большим объемом информации; навыки поиска информации в интернете. 

Требования к тексту: уникальность 97-100%; четкое следование ТЗ. 

Оплата: 70 руб. за 1000 знаков без пробелов. 

В отклике прошу указать: Фамилию, имя, возраст, город проживания, скайп и опыт работы.

8 лет назад
Tashenka
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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