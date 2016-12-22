Запущен сайт по поиску работы в городе Киеве - www.workkiev.ru Ищу: 1. журналиста, который напишет полноценную, полезную и интересную статью о трудоустройстве в киеве (с ссылкой на сайт в тексте). Статья должна ...
Независимый обзор жилого комплекса
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Требуется автор для подготовки независимого обзора объекта недвижимости (жилой комплекс в городе Санкт-Петербург).
Требования к кандидату: грамотность и внимательность прежде всего; ответственность; исполнительность; умение работать с большим объемом информации; навыки поиска информации в интернете.
Требования к тексту: уникальность 97-100%; четкое следование ТЗ.
Оплата: 70 руб. за 1000 знаков без пробелов.
В отклике прошу указать: Фамилию, имя, возраст, город проживания, скайп и опыт работы.
Заявки фрилансеров
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