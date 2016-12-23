Написать 20 seo-текстов для сайта

$51
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки171 просмотр

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Нужно написать 20 seo-текстов для сайта.

Тематика: автобусные перевозки.

Объем 1го текста: 2тыс симв текст + 250 симв h1, title, description

Пример технического задания:

ТЗ: файл приложен к проекту

Таблица: файл приложен к проекту

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Тексты написанные под ключевые запросы.

Пример документа с текстом: файл приложен к проекту

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

70 руб за 1000 симв без проб.

За 1 текст 158 руб

заказ 20 текстов

(2тыс симв текст + 250 симв h1, title, description=2250 симв*20тестов=45'000симв)

Всего pа 20 текстов 3160 руб

Превышение осн текст более 2 тыс симв + 250 симв h1, title, description? допустимо, но оплачиваться будет 2 тыс симв.

СРОКИ:

Сделать до 28 дек 2016 (включительно). Писать не менее 5 текстов в день.

Напишите больше текстов, оплачу больше.

Кто готов взяться, пишите!

8 лет назад
fist11
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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