Написать 20 seo-текстов для сайта

Нужно написать SEO тексты для сайта, как представлены в этих статьях (https://www.seonews.ru/analytics/chto-takoe-seo-statya-i-kak-pisat-seo-teksty-rukovodstvo-zakazchika-i-kopiraytera/ , http://www.seomagia.ru/article/writing-texts/writing-texts-copy_510.html ). Нужно чтобы вода в тексте не более 15%, а спамленность не более 30% (можно проверить в этом сайте https://text.ru/ ). Напишите пожалуйста цены ...