Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы. Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы. Разовая подработка, оплата за отзыв.
Статья на англ. языке [Региональная экономика]
Необходимо написать научную статью на английском языке.
Размер статьи: 8-10 страниц А4 14 кеглем (Интервал: 1,5)
Около 15 000-18 000 знаков без учета пробелов.
Особой научной ценности от статьи НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Публиковаться она нигде не будет, а необходима лишь для того, чтобы перекочевать к папку к преподавательнице, превратившись в подпись в зачетной книжке.
Допустим рерайт подходящей англоязычной статьи после предварительного согласования. Все, что угодно, лишь бы антиплагиат не ругался. :)
Статья должна быть посвящена влиянию внедрения систем электронного документооборота (электронного правительства) на развитие экономики отдельных регионов. На мой взгляд, проще всего будет сделать это, рассмотрев электронное правительство как механизм, позволяющий облегчить взаимодействие на любом из уровней: (G2G, G2B, G2C, C2B, C2G, C2C, B2G, B2C, B2B).
В статье могут быть рассмотрены как отдельные регионы РФ (на основании статистических данных из официальных источников) так и опыт западных стран, что, правда, является менее желательным. В случае анализа каких-либо численных показателей регионов РФ, необходимо привести ссылки на современные зарубежные публикации в научных изданиях на англ. языке.
Статья должна содержать 8 пунктов:
Abstract
Introduction
Literature review
Research design
Data analysis
Results
Discussion
Conclusion
В каждом из пунктов должно быть использовано несколько вводных конструкций из соответствующих пунктов документа, прикрепленного ниже (на ваш выбор).
Обязательны ссылки не менее чем на 7 литературных источников, 4 или более из которых – публикации иностранных авторов на англ. языке.
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