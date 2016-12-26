Статья на англ. языке [Региональная экономика]

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки125 просмотров

Необходимо написать научную статью на английском языке. 

Размер статьи: 8-10 страниц А4 14 кеглем (Интервал: 1,5) 

Около 15 000-18 000 знаков без учета пробелов. 

Особой научной ценности от статьи НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Публиковаться она нигде не будет, а необходима лишь для того, чтобы перекочевать к папку к преподавательнице, превратившись в подпись в зачетной книжке. 

Допустим рерайт подходящей англоязычной статьи после предварительного согласования. Все, что угодно, лишь бы антиплагиат не ругался. :) 

Статья должна быть посвящена влиянию внедрения систем электронного документооборота (электронного правительства) на развитие экономики отдельных регионов. На мой взгляд, проще всего будет сделать это, рассмотрев электронное правительство как механизм, позволяющий облегчить взаимодействие на любом из уровней: (G2G, G2B, G2C, C2B, C2G, C2C, B2G, B2C, B2B). 

В статье могут быть рассмотрены как отдельные регионы РФ (на основании статистических данных из официальных источников) так и опыт западных стран, что, правда, является менее желательным. В случае анализа каких-либо численных показателей регионов РФ, необходимо привести ссылки на современные зарубежные публикации в научных изданиях на англ. языке. 

Статья должна содержать 8 пунктов: 

Abstract 

Introduction 

Literature review 

Research design 

Data analysis 

Results 

Discussion 

Conclusion 

В каждом из пунктов должно быть использовано несколько вводных конструкций из соответствующих пунктов документа, прикрепленного ниже (на ваш выбор). 

Обязательны ссылки не менее чем на 7 литературных источников, 4 или более из которых – публикации иностранных авторов на англ. языке.

8 лет назад
kanneytari
Максим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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