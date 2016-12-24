Ищу копирайтера

Здравствуйте друзья. Ищу на долгосрочное сотрудничество исполнительного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о природе широкой тематики.

В основном нужно будет писать статьи на темы: календарь природы и погода, о животных и растениях, о рыбалке и охоте, о здоровье и душистых веществах, о национальной кухне и Северном Кавказе, о заповедниках и путешествиях по нашей стране, зарубежным странам и континентам. Очень часто нужно будет писать простыми словами занимательные юмористические истории из жизни живой природы.

Желательно, чтобы у вас было биологическое образование или вы хотя бы разбирались в теме живой природы.

Плачу 25-35 руб. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться блог, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Работу строим следующим образом: Вы подаете заявку, в которой рассказываете немного о себе – я знакомлюсь с вами и если вы меня устраиваете, то высылаю ТЗ тестового задания - выполняете его – проверяю тестовое задание и при одобрении, получаете дальнейшие заказы, которыми вы будете обеспечены на длительное время. Статьи нужно писать по 10-20 штук в месяц размером примерно 5000 символов.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ вы будете обеспечены на длительный срок.

Спасибо! Жду ваших предложений.