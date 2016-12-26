Написать технические статьи, 30 штук, с требуемым набором ключей, по теме проектирование, инженерия из различных отраслей - машины механизмы, строительство, архитектура, дизайн и т.д. Тексты для людей, не набор смысловых фраз, нужно в формате описания, ...
Копирайт - компьютерная тематика
Нужен текст - копирайт - тема мессенджер "телеграмм"
Нужно написать текст по моим условиям, с моими подзаголовками, в нужном стиле и с нужными ключами.
Грамотность, обязательно полное раскрытие темы, уникальность
Выбранному исполнителю покажу полное подробное задание
Заявки фрилансеров
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