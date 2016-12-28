Дописать 30 текстов на кулинарную тематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт54 заявки501 просмотр

Нужно по инструкции дописать 30 текстов, расширив и дополнив их. Подробную инструкцию скину в личку. Работа серьезная, нужно будет тщательно разобраться в вопросе. При качественном выполнении будет рост дохода.

8 лет назад
trufaleksey
Алексей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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