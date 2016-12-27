Задача для тех у кого есть аккаунт на форуме www.terrawoman.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка176 просмотров
  • Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=6  Ознакомьтесь с тематикой темы и комментариями.

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 500 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “очищение лица” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/catalog/kosmetika/dlja-lica/ezhednevnoe-ochischenie-dlja-chuvstvitelnoj-kozhi

2. Заходим в тему:

http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=14599

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “Agor” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/brands/agor

3. Заходим в тему:

http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=11425

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 250 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “спрей назальный” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/sprej-nazalnyj-doktor-loris-aksimed

4. Заходим в тему:

http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=3430&hl=%EC%E0%F1%F1%E0%E6

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 200 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “косметическая глина” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/glina-golubaja

5. Заходим в тему:

http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=604&hl=

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “скраб маска для лица” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/skrab-maska-dlja-zhirnoj-i-kombinirovannoj-kozhi-agor

6.  Заходим в тему:

http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=8227

Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “гидрофильное масло для умывания” и размещаете ссылку  http://ecolub.com.ua/catalog/kosmetika/dlja-lica/maslo-gidrofilnoe-dlja-snjatija-makijazha

Бюджет 150 руб.

8 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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