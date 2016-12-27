Нужен человек для написания текстов для сайта автосервиса, нужно будет писать о услугах которые предоставляем . Жду ваших предложений. Оплата приват картой
Задача для тех у кого есть аккаунт на форуме www.terrawoman.ua
- Заходим в тему:
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 500 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “очищение лица” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/catalog/kosmetika/dlja-lica/ezhednevnoe-ochischenie-dlja-chuvstvitelnoj-kozhi
2. Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=14599
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “Agor” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/brands/agor
3. Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=11425
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 250 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “спрей назальный” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/sprej-nazalnyj-doktor-loris-aksimed
4. Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=3430&hl=%EC%E0%F1%F1%E0%E6
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 200 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “косметическая глина” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/glina-golubaja
5. Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=604&hl=
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “скраб маска для лица” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/skrab-maska-dlja-zhirnoj-i-kombinirovannoj-kozhi-agor
6. Заходим в тему:
http://www.terrawoman.ua/forum/index.php?showtopic=8227
Пишите полезный, информативный, релевантный теме комментарий на 300 симв. в указанной теме. В своем ответе пишите ключевое слово “гидрофильное масло для умывания” и размещаете ссылку http://ecolub.com.ua/catalog/kosmetika/dlja-lica/maslo-gidrofilnoe-dlja-snjatija-makijazha
Бюджет 150 руб.
Заявки фрилансеров
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