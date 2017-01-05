Нужен человек для написания текстов для сайта автосервиса, нужно будет писать о услугах которые предоставляем . Жду ваших предложений. Оплата приват картой
SEO-копирайтинг, 12 статей
Необходимо написать 12 статей для сайта мебельной тематики на следующие темы:
1) Правильное освещение - это важно
2) Создание лаунж-зоны
3) ТОП-... решений для сада
4) Серый цвет в интерьере
5) Золото в интерьере. С чем сочетать?
6) Белая кухня: плюсы и минусы
7) Осенний интерьер: как создать уют?
8) Сочетания цветов против осенней хандры
9) Рабочее пространство для школьника
10) Практичный дизайн для небольшой квартиры
11) Компактная мебель
12) Наши стулья - лучшее решение для вашего ресторана
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