Автора интересных текстов, тематика "Туристическая Одесса"

Здравствуйте.

Ищу 1-2 авторов для написания статей на сайт о туристической Одессе.

Нужен человек "в теме", с пониманием туристической тематики, который живет в Одессе и быстро справится с поиском необходимой информации.

Статьи должны быть живыми, интересными, вовлекающими, выполнять роль помощника для путешественника. Любопытные факты, одесский юмор, экскурсы в историю и оригинальность повествования в статьях - приветствуются.

Также нужны будут информационные справочные тексты и анонсы.

Более подробную информацию предоставлю кандидатам.

Указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.

Покажите пару интересных, цепляющих текстов из вашего портфолио.

Спасибо.