Написать статью

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Завершен3 заявки102 просмотра

Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика.

Объем: 2к бп

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8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Как всегда, все идеально, спасибо!
Андрей — отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад